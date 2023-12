Adial Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Adial schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Arzneimittel auf Basis aktueller Kurse eine Dividendenrendite von 0% aus, was 2,51 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,51% ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Adial-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,86 USD deutlich darunter liegt, was zu einer Abweichung von 66,84% führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,3 USD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von 19,13% führt. Damit erhält die Adial-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Adial liegt bei 69,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über Adial. Die Rate der Stimmungsänderung für Adial ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Adial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".