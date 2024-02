Adial Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Adial war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab drei positive und vier negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Adial daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Adial aktuell bei 0 Prozent, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,53) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adial liegt bei 61,29 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 68,07 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen im letzten Monat häufiger als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch es ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Adial-Aktie.