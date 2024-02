Adial Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Adial zeigt, dass dieser bei 0,83 USD liegt und damit um -77,45 Prozent vom GD200 (3,68 USD) entfernt ist. Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, steht bei 1,43 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -41,96 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung des Adial-Aktienkurses auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Adial in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die Diskussion von negativen Aspekten geprägt war. Auch die Anleger zeigten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Adial. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnte bei Adial eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Adial daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Adial beträgt derzeit 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 2,53 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,53 Prozentpunkten wird auch hier eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.