Adhera Therapeutics Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Adhera Therapeutics zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,1 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,02 USD liegt und somit einen Abstand von -80 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,02 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von 0 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Adhera Therapeutics-Aktie. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass die Aktie von Adhera Therapeutics in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Adhera Therapeutics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 2,48 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen an. Der RSI der Adhera Therapeutics liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.