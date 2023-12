Adex Mining Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Adex Mining deutlich zum Positiven verändert. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adex Mining in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Adex Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,01 CAD lag. Der letzte Schlusskurs entsprach ebenfalls 0,01 CAD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Adex Mining in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adex Mining liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies gilt sowohl für den 7-tägigen RSI als auch den 25-tägigen RSI. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Adex Mining um mehr als 38 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Adex Mining deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.