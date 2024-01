Adex Mining Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dividende ist eine wichtige Kennzahl für Anleger, um die Rentabilität einer Aktie zu bewerten. Die Dividendenrendite von Adex Mining beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Adex Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -37,89 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Adex Mining durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Adex Mining-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem jeweiligen Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich für Adex Mining daher eine eher negative Bewertung in Bezug auf Dividende, Aktienkursentwicklung, Sentiment und technische Analyse. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.