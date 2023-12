Adex Mining Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Adex Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -38,82 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, deren durchschnittliche Rendite bei -11,18 Prozent lag. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -11,18 Prozent, was bedeutet, dass Adex Mining 38,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Adex Mining bei 50 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adex Mining liegt derzeit bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,48 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche von 320 ist der Titel daher unterbewertet und wird entsprechend als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adex Mining ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Adex Mining beschäftigt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung.