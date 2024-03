Adevinta ASA Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adevinta Asa in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch in Vergessenheit geraten ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Adevinta Asa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 8,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,72 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 9,86 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adevinta Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 78, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 63,3, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Adevinta Asa.