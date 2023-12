Adevinta ASA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Adevinta Asa-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 7,4 EUR erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,825 EUR, was einem Unterschied von +32,77 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,09 EUR liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +8,09 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Adevinta Asa daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adevinta Asa liegt bei 22,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,57, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit dem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

