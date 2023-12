Adevinta ASA Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Adevinta Asa-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 84,52 NOK, während der aktuelle Kurs bei 112 NOK liegt, was eine Abweichung von +32,51 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 105,7 NOK über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie jedoch eine gemischte Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adevinta Asa bleibt jedoch weitgehend unverändert und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut".

Abschließend ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) von "Neutral" bei einem Niveau von 36,36 und von "Gut" bei RSI25 von 24,32.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein positives Bild, während das Stimmungsbild gemischter ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.