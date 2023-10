Adesso findet neuen Chef - Weiteres Vorstandsmitglied kündigt Weggang an

DORTMUND (dpa-AFX) - Beim IT-Dienstleister Adesso gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Der Aufsichtsrat habe Mark Lohweber zum Nachfolger des Ende 2023 ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer ernannt, teilte Adesso am Donnerstag in Dortmund mit. Lohweber ist nach Unternehmensangaben seit Juli 2023 im Vorstand tätig und verantwortet die Banken- und Versicherungsbranche, sowie das Corporate Account Management und wesentliche Tochtergesellschaften. Er habe sukzessive die Verantwortungsbereiche von Kenfenheuer übernommen, hieß es weiter.

Außerdem wird auch Vorstandsmitglied Dirk Pothen zum Ende des Jahres vorzeitig aus dem Führungsgremium ausscheiden. Adesso nannte persönliche Gründe Pothens für die Entscheidung. Der Manager ist seit Oktober 2018 im Vorstand des Dortmunder SDax -Unternehmens. Er verantwortete unter anderem die Geschäfte mit der Industrie und Automobilbranche, sowie die Konzernbereiche Marketing und Kommunikation. Seine Aufgaben sollen innerhalb des bestehenden Vorstandsteams verteilt werden.

Adesso hat nach eigenen Angaben rund 9 000 Angestellte und betreibt Standorte in Deutschland, sowie weiteren europäischen Ländern und der Türkei./lew/jha/