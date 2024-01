Adesso Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Adesso liegt bei 75,93, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,11 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adesso verläuft bei 111,34 EUR. Da der Aktienkurs bei 101,8 EUR liegt und somit um -8,57 Prozent abweicht, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 98,29 EUR ergibt sich eine Differenz von +3,57 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Adesso festgestellt werden, daher wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Adesso in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,06 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche um 15,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,79 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,42 Prozent, Adesso jedoch 27,48 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Adesso daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.