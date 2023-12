Adesso Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Adesso ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Die Auswertung ergab 3 negative und 2 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führte.

Im Branchenvergleich erzielte Adesso in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,26 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,25 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -37,5 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Adesso mit einer Rendite von 6,76 Prozent deutlich zurück.

Die Dividendenrendite von Adesso liegt derzeit bei 0,68 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,87 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adesso-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis des RSI25 wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung der Anleger-Stimmung, während die Performance im Branchenvergleich und die Dividendenpolitik eher negativ bewertet werden.