Adesso Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der gleitende Durchschnittskurs der Adesso liegt bei 112,98 EUR, während der Aktienkurs 107,4 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -4,94 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 95,87 EUR. Die Aktie liegt somit mit einem Abstand von +12,03 Prozent über dem GD50 und erhält daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Adesso ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 151, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "IT-Dienstleistungen" (KGV von 69,72) als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Adesso liegt derzeit bei 0,68 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,85%. Somit erhält die Adesso-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen".

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Adesso-Aktie zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 7 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42, was auf eine neutrale Einschätzung des Wertpapiers hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Gesamtbewertung der Adesso-Aktie basierend auf den technischen und fundamentalen Analysen ist somit gemischt, wobei die Aktie in einigen Bereichen als "Gut" und in anderen als "Schlecht" bewertet wird.