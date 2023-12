Adesso Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Adesso beträgt das aktuelle KGV 137, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Somit ist Adesso aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Ein weiteres Signal, das für die Aktienanalyse genutzt wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Adesso führt bei einem Niveau von 6,87 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,4 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Internetdiskussionen können auch eine Rolle bei der Aktienbewertung spielen. Bei Adesso haben wir langfristig eine starke Aktivität und eine positive Diskussion gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse hat die Adesso einen Kurs von 104,8 EUR, was +10,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,75 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" ein.