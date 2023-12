Adesso Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Cyclacel Pharmaceuticals":

Die IT-Dienstleistungsfirma Adesso hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,68 %, was 22,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 22,92 % ist. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und die Einstufung daher als "Schlecht" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei Adesso bei einem Niveau von 62,1 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 48,54 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Aktie von Adesso im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,26 Prozent erzielt, was 29,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,59 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 9,72 Prozent, und Adesso liegt aktuell 35,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Adesso bei 137, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einem Durchschnitt von 70 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.