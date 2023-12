Adelaide BrightonADR Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Dividendenrendite von Adbri beläuft sich derzeit auf 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 5,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

Aus technischer Sicht erhielt die Adbri-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,07 AUD lag und der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,27 AUD lag, was einem Unterschied von 9,66 Prozent entspricht. Zudem liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts (2,02 AUD) um 12,38 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Adbri als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,73, was 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Adbri überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Jedoch zeigt der 25-Tage-RSI ein neutraleres Bild, da Adbri auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Adbri-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse, und die fundamentale Analyse.