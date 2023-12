Adelaide BrightonADR Aktie: Das ist die Höhe!

Die australische Baustofffirma Adbri hat in Bezug auf die gezahlte Dividende eine Rendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,84 % liegt. Somit wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adbri-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 2,99 AUD liegt, was einem Unterschied von +43,06 % entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse hat Adbri ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 49 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Adbri aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Stimmungsanalyse und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Adbri in den verschiedenen Kategorien "Schlecht" für die Dividende, "Gut" für die technische und fundamentale Analyse sowie eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.