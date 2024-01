Adelaide BrightonADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adbri liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Adbri zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche werden für Adbri 74 Prozent weniger gezahlt, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Adbri. Die positiven Themen rund um das Unternehmen haben zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung geführt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell ist die Adbri mit einem RSI-Wert von 16,67 überverkauft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 14, der darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Adbri im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,55 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 6,55 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".