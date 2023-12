Adelaide BrightonADR Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für die Adbri-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt der Wert bei 46,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Adbri-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,73 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt ausschließlich positiv über die Adbri-Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 6,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Adbri-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Adbri-Aktie, wobei die fundamentale Bewertung positiv ausfällt, das Anleger-Sentiment ebenfalls positiv ist, aber die Dividendenrendite negativ bewertet wird.