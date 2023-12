Adecoagro Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Adecoagro-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,96 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 11,26 USD liegt. Dies bedeutet eine Entfernung von +13,05 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 11,01 USD, was einem Abstand von +2,27 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes wurde die Aktie von Adecoagro auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Adecoagro-Aktie eine Performance von 66,12 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -14,51 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +80,63 Prozent bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Adecoagro jedoch 87,42 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adecoagro ist insgesamt neutral. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Adecoagro beschäftigt. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Neutral".