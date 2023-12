Adecoagro Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Adecoagro eine Rendite von 66,12 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor 87,64 Prozent unter dem Durchschnitt (153,76 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -13,91 Prozent, wobei Adecoagro aktuell 80,04 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adecoagro besonders positiv diskutiert, jedoch hat sich das Interesse in den letzten ein, zwei Tagen auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 62,42 und der RSI25 liegt bei 43,07, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adecoagro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,93 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,39 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Adecoagro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.