Adecco-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Adecco-Aktie erweist sich als solide Anlageoption, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 5 liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +2,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik der Adecco-Aktie und das Unternehmen selbst eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adecco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,91 CHF lag. Der letzte Schlusskurs von 38,63 CHF weicht somit um +10,66 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (40,41 CHF) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,4 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adecco-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" erzielte die Aktie von Adecco im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,51 Prozent, was 36,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (3,23 Prozent) liegt Adecco aktuell um 37,28 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Bei der Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich jedoch eine zunehmend trübe Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Adecco-Aktie somit unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Bereichen, wobei die Gesamtbewertung weiterhin positiv ausfällt.