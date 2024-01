Adecco Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Die Adecco-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 34,91 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 38,63 CHF liegt, was einer Abweichung von +10,66 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (40,41 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,4 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Bild, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Adecco aktuell bei 5 liegt, was einer positiven Differenz von +2,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt hingegen gemischte Signale. Der RSI für 7 Tage liegt bei 85,19, was als überkauft betrachtet wird und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage hingegen bewegt sich bei 67, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Adecco-Aktie in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls gemischt. Während in den vergangenen zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung vorherrschte, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Redaktion ergab 5 positive und 1 negative Signal, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Adecco-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und die Dividendenpolitik positiv bewertet werden, während der RSI und die Anleger-Stimmung eher negativ ausfallen. Dies sollte von potenziellen Anlegern bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.