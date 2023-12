Adecco Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Adecco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Adecco aktuell einen Wert von 5,01 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV von Adecco beträgt derzeit 21,38, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und damit eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Adecco eine Performance von 40,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 2,84 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,67 Prozent im Branchenvergleich für Adecco. Die Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.