Addvalue Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Addvalue hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -8,91 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -11,09 Prozent gefallen. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,84 Prozent hatte, liegt Addvalue mit 8,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Addvalue weist hier einen Wert von 23,22 auf, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel in der "Kommunikationsausrüstung". Das Branchen-KGV liegt bei 19,66, was zu einer Überbewertung von 18 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Addvalue ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Addvalue derzeit -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dem GD200, ergibt sich eine Distanz von -20 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.