Addvalue Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Addvalue weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse schneidet die Addvalue-Aktie ebenfalls schlecht ab. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,01 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 20 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von 20 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,66 als überbewertet gilt. Auch hier erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Addvalue in den Bereichen Dividende, Sentiment und Buzz, technische Analyse und fundamental als "schlecht" bewertet, was auf eine unterdurchschnittliche Performance hinweist.