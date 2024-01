Addus HomeCare Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Addus Homecare in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer roten Markteinstufung führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Addus Homecare gesunken ist.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Addus Homecare als unterbewertet. Mit einem KGV von 23,04 liegt sie insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (99,34). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Addus Homecare-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Analysten geben insgesamt eine positive Einschätzung für die Addus Homecare-Aktie ab. Kurzfristig wird sie mit einem "Gut" bewertet, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 117 USD, was einem positiven Entwicklungspotenzial von 26,01 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".