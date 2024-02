Addus HomeCare Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Addus Homecare hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor um -12,13 Prozent verringert, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,5 Prozent, wobei Addus Homecare mit 14,63 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Addus Homecare ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,48 auf, was 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 99,96. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz ist zu beachten, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Addus Homecare führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -91,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Addus Homecare eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.