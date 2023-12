Addus HomeCare Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Addus Homecare. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es wurden weder Anstiege noch Rückgänge in den Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält die Addus Homecare daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Addus Homecare abgegeben. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine langfristige Bewertung als "Gut". In einem kürzeren Zeitraum gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Addus Homecare liegt bei 117 USD, was eine erwartete Kurssteigerung von 21,88 Prozent vom letzten Schlusskurs von 96 USD bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analystenmeinungen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Addus Homecare liegt bei 23,04, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 96,29. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei 32,88, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung als "Gut" führt.