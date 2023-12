Addus HomeCare Aktie: Schlimme Zeiten!

Die jüngsten Finanzanalysen zeigen, dass Addus Homecare derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 % im Bereich Gesundheitsdienstleister. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Addus Homecare ebenfalls kritisch beurteilt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 70,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,59, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Addus Homecare eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Addus Homecare liegt bei 23,04, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich Gesundheitsdienstleister (Branchen-KGV von 99,3). Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in sozialen Medien für Addus Homecare, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Analyse für Addus Homecare, wobei die Dividendenrendite und der RSI zu einer kritischen Bewertung führen, während das KGV eine positive Unterbewertung aufzeigt. Die Stimmung im Internet bewegt sich hingegen eher in Richtung negativ.