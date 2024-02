Addus HomeCare Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positive Gesprächsthemen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Addus Homecare zu beobachten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Addus Homecare derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Durchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die bei 90,94 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -90,94 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Addus Homecare mit anderen Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche ergibt sich eine Performance von -15,88 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -6,51 Prozent im letzten Jahr, und Addus Homecare verzeichnete eine Unterperformance von 9,37 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Addus Homecare-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 88,58 USD verläuft und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs selbst schloss bei 92,28 USD und hat damit einen Abstand von +4,18 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 91,4 USD, was einer Differenz von +0,96 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.