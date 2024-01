Addus HomeCare Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Addus Homecare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit 35,59 Prozent unter dem Durchschnitt von 17,33 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 0,34 Prozent, und Addus Homecare liegt aktuell 18,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Addus Homecare insgesamt 3 Analystenbewertungen, und die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut". Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel ausweist. Die Durchschnittskursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 26,01 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Addus Homecare daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,59, was darauf hindeutet, dass Addus Homecare hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Addus Homecare langfristig eine mittlere Diskussionstätigkeit, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.