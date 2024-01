Addtech AB Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Addtech-Aktie liegt der aktuelle RSI bei 66, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 30, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Addtech eingestellt waren. Es gab vor allem positive Themen und keine negativen Diskussionen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" sowohl auf Basis des langfristigen als auch des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine stabil neutrale Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Addtech führt.