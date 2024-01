Addtech AB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten zwei Wochen wurde Addtech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für Addtech beläuft sich der RSI auf 67,19 und der RSI25 auf 37,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung rund um die Aktie von Addtech, sowohl unter Investoren als auch im Internet, zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Hieraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Addtech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 197,31 SEK. Der letzte Schlusskurs (211,6 SEK) weicht somit um +7,24 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (200,12 SEK) zeigt mit einem letzter Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung.

Insgesamt erhält die Addtech-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.