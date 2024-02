Addtech AB Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse zeigte, dass die Stimmung an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum überwiegend positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Addtech ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Addtech in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie von uns neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Addtech gezeigt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse der Aktienentwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts konnte festgestellt werden, dass der Schlusskurs der Addtech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen (225,6 SEK) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt (199,11 SEK) liegt, was einer Abweichung von +13,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses bewerten wir die Aktie als "Gut". Auch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +6,13 Prozent, wodurch die Addtech-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Addtech-Aktie beträgt aktuell 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir auch hier ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Addtech weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine positive Einschätzung für die Addtech-Aktie.