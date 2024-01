Addtech AB Aktie: Abwarten

Die Analyse von Addtech zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können, um interessante Einsichten über das langfristige Stimmungsbild zu gewinnen. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Ein weiteres Signal, das für die technische Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Addtech liegt bei 89,16, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,98 und deutet somit auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Addtech-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 196,4 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 211,6 SEK liegt, was einem Unterschied von +7,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (193,73 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,22 Prozent). Die Addtech-Aktie wird daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Addtech diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.