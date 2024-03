Addsino, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt das KGV von Addsino mit 43,24 auf einem ähnlichen Niveau. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von Addsino liegt bei 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der einen etwas längeren Zeitraum betrachtet, zeigt mit einem Wert von 37,35 eine neutrale Position. Somit erhält Addsino auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussion rund um das Unternehmen. Obwohl in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Addsino diskutiert wurde, hat sich die Stimmung in den letzten Tagen zugunsten negativer Themen verschoben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Addsino heute eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird Addsino auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, des RSI und des Anleger-Sentiments neutral bewertet.