Addsino Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Addsino-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 66,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Addsino.

Die Stimmung für Addsino hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Addsino, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Addsino in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 20,36 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -32,42 Prozent im Branchenvergleich für Addsino. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Addsino um 26,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Addsino bei 9,5 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 8,37 CNH um -11,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 8,73 CNH, was einer Abweichung von -4,12 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".