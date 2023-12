Addsino Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Addsino hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 9,52 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 8,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,72 CNH über dem aktuellen Kurs von 8,24 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Addsino ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,24 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Addsino eine Rendite von 0,43 % aus, was 0,59 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Addsino eine Performance von -12,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,21 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum mittleren Renditewert des "Informationstechnologie"-Sektors von 13,58 Prozent liegt Addsino 25,64 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.