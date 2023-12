Addnode AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse des RSI für Addnode verwenden wir sowohl den RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,16 Punkten, was darauf hinweist, dass Addnode überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 38,5, was darauf hindeutet, dass Addnode weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde zu Addnode auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Stimmung. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Addnode in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Addnode-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 92,54 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 85,75 SEK liegt, was einer Abweichung von -7,34 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 74,29 SEK, was einer Abweichung von +15,43 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für Addnode ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität zu Addnode hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, weshalb die Einschätzung in diesem Bereich "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Addnode insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.