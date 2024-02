Addnode AB Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Addnode-Aktie liegt der RSI aktuell bei 41,6, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Addnode-Aktie daher eine positive Einstufung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Addnode bei 87,03 SEK liegt, während der Aktienkurs bei 112 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +28,69 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 89,79 SEK und einem Abstand von +24,74 Prozent eine positive Entwicklung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die Aktie von Addnode in den vergangenen Monaten wenig Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt jedoch überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Addnode in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Addnode-Aktie positive Signale aus der technischen Analyse und der Anlegerstimmung erhält, obwohl das Sentiment und der Buzz-Faktor eher negativ ausfallen.