Addnode AB Aktie: Abwarten

Die Addnode-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 87,22 SEK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 110,6 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +26,81 Prozent über dem GD200 und um +25,37 Prozent über dem GD50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität in Bezug auf Addnode in letzter Zeit eher gering war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Addnode liegt derzeit bei 46,92, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der RSI eine gemischte Bewertung der Addnode-Aktie, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" steht.