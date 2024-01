Addiko Bank Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) der Addiko Bank liegt derzeit bei 39,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für die Addiko Bank in dieser Kategorie als "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment für die Addiko Bank war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral, mit fünf Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Addiko Bank-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,01 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,6 EUR liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,44 EUR, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs. In Summe wird die Addiko Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie von Addiko Bank eine "Gut"-Bewertung aufweist. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war in diesem Zeitraum stark aktiv, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Addiko Bank.