Addiko Bank Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie der Addiko Bank stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit positiven Themen rund um die Addiko Bank. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Addiko Bank, ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 36,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Addiko Bank nur wenig Aktivität aufweist, wodurch sie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht" erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,82 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Rating auf kurzerfristiger Basis. Insgesamt erhält die Addiko Bank somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.