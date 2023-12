Addiko Bank Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau rund um die Aktien ist ein wichtiger Indikator, um die allgemeine Stimmungslage unter den Anlegern zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild in den sozialen Medien eine bedeutende Rolle. Wir haben uns die Addiko Bank-Aktie genauer angeschaut und festgestellt, dass die Diskussionsintensität ein mittleres Niveau aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Addiko Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,03 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,35 EUR weicht somit um +2,46 Prozent ab, was auch hier zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf kurzfristiger Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Addiko Bank-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Addiko Bank-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung für die Addiko Bank-Aktie basierend auf der Stimmungslage, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.