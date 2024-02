Addiko Bank Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Addiko Bank wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf die Addiko Bank diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Addiko Bank führt zu einer Einstufung als "Neutral". Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Addiko Bank mit einer Entfernung von +17,6 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 14,42 EUR auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +7,49 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Addiko Bank-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.