Addiko Bank Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Addiko Bank liegt bei 39,29, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Addiko Bank daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Addiko Bank eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie der Addiko Bank wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Addiko Bank erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insofern erhält die Aktie von Addiko Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Addiko Bank-Aktie bei 13,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,6 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,44 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Addiko Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.