Addiko Bank Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für die Addiko Bank wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 76,47 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Addiko Bank daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,03 EUR mit dem aktuellen Kurs von 13,35 EUR eine Abweichung von +2,46 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+0,07 Prozent), wodurch die Addiko Bank-Aktie auch für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer Faktor, der die Aktienkurse beeinflusst. Bei der Betrachtung von Addiko Bank auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Addiko Bank in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Addiko Bank festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Addiko Bank für verschiedene Analyseaspekte insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.