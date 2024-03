Addiko Bank Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktien. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Addiko Bank jedoch verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auch hier erhält die Addiko Bank eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Beurteilung des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI der Addiko Bank liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 55,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv waren. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält die Addiko Bank eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Addiko Bank um +0,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.